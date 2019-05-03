Doğa Koleji, Damat İbrahim Paşa Ortaokulunu Misafir Etti

Nevşehir Doğa Koleji Anadolu ve Fen liselerini tanımak için okulumuza gelen Damat İbrahim Paşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini lise müdürümüz Nurettin Ateş ve beraberindeki öğretmenlerimiz karşıladılar.

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Murat Alkış tarafından kısa bir sunum ile bilgilendirilen misafirlerimiz, daha sonra okulumuz bünyesindeki atölyelerimizi ve dersliklerimizi gezdiler.

Nevşehir Doğa Koleji Kampüs binasındaki tanıtım gezisinin ardından yemekhane katına çıkan misafirlerimiz, okulumuz yemekhanesinin hazırladığı günün menüsü ile öğle yemeklerini yediler.

Nevşehir Doğa Koleji olarak bu nazik ziyaretleri için Nevşehir Damat İbrahim Paşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine ve kendilerine bu ziyarette eşlik eden öğretmenlerine teşekkür ederiz.