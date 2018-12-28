Doğa Koleji Bursluluk Sınavı Başvuruları Başladı!

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile başarıyı destekliyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 12-13 Ocak 2019 tarihindeki bursluluk sınavı, tüm Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı gerçekleşecek. Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre başarılı öğrenciler %100'e varan eğitim bursundan yararlanacak ve Türkiye'nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak. 2018'de rekor başvuruyla 145.000'den fazla öğrencinin katılım gösterdiği bursluluk sınavına katılım kontenjanlarla sınırlıdır.



Sınav Tarihi: 12-13 Ocak 2019

Yer: Doğa Koleji Kampüsleri

Son Başvuru: 11 Ocak 2019 / Saat: 12.00



Sınava katılım için; http://www.dogakoleji.k12.tr/bursluluksinavi adresindeki formu doldurarak kaydınızı hızlıca oluşturabilirsiniz. Kaydınız oluştuğunda sınav giriş numaranız, sınav yeriniz ve sınav saatiniz Doğa Koleji tarafından SMS ile tarafınıza gönderilecektir. Sınav giriş belgenizi başvuru sayfasındaki "Giriş Belgesi" sekmesinden öğrencinin T.C. kimlik numarası veya SMS'teki sınav giriş numaranızla pdf formatında indirebilirsiniz.



Doğa Koleji 2019 Bursluluk Sınavı; 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/İnkılap Tarihi derslerini, 9. sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya derslerini içermektedir. 10 ve 11. sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Felsefe ve Coğrafya derslerini içermektedir.

*4 ve 5. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav, toplam 50 sorudan oluşur; sınavın süresi 80 dakikadır.

*6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav toplam 56 sorudan oluşur, sınavın süresi 80 dakikadır.

*8. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav toplam 70 sorudan oluşur, sınavın süresi 110 dakikadır.

*9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşur, sınavın süresi 110 dakikadır.



Sınav konuları için tıklayınız...



Bursluluk Sınavı Şartnamesi

Sınav, Doğa Koleji nde eğitim gören 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamamaktadır. Doğa Koleji öğrencileri, sadece 4. ve 8. sınıf düzeyinde sınava katılabilirler.

nde eğitim gören 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamamaktadır. Doğa Koleji öğrencileri, sadece 4. ve 8. sınıf düzeyinde sınava katılabilirler. Burs, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı na kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Burs, kazanılan kademe(ortaokul, lise) süresince geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.

na kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Burs, kazanılan kademe(ortaokul, lise) süresince geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer. Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste kullanabilir.

Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.

Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.

Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.

Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.

Sınavda cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına izin verilmeyecektir.

Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında oluşturulan giriş belgesini (.pdf), kimlik kartını veya resimli/onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.

Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.



Dünyayı İyi Yetişmiş Çocuklar Değiştirecek!



Hem akademik başarılarıyla hem de kazandıkları sosyal becerilerle, dünyaya, teknolojiye ve çevreciliğe bakış açılarıyla, her yaptıkları işe, her girdikleri ortama kalite getirirler. Çünkü onlar, bunları deneyimledikleri bir ortamda yetişirler. Üstün başarılara imza atan bir akademik kadroyla, Türkiye'nin yetkin öğretmenleriyle, başarıya özendiren Proje Odaklı Eğitim Modeli'yle, birbirine örnek olan sınıf arkadaşları arasında, dünyaya hazır hale gelirler.



Bursluluk Sınavı Online Başvuru Formu için tıklayınız...



12-13 Ocak 2019 Bursluluk Sınavı'na katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz!

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 16:55