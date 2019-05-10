Doğa Koleji Anasınıfı Anneler Günü Programı Düzenledi

Nevşehir Doğa Koleji Anasınıfı kademesi öğrencileri her yıl mart ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü münasebeti ile Doğa Koleji Anasınıfı bölümünde bir program düzenledi.

Program anasınıfı öğrencilerinin hazırladıkları gösteriyi sergilemeleri ile başladı. Program bitiminde öğrencilerimiz anneleri için kendi elleri ile hazırladıkları hediyelerini annelerine takdim ettiler.

Daha sonrasında dersliklere geçen velilerimizi öğrencilerimizin anneleri hakkındaki düşüncelerini dile getirdikleri video bekliyordu. Video gösterimi esnasında velilerimiz duygusal anlar yaşadılar.

Programın devamında ise Ekoloji dersi öğretmenimiz nezaretinde öğrencilerimiz anneleri için yaptıkları filizlenmeye hazır "tohum bombaları"nı annelerine hediye ettiler.

Son bölümde ise beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kültür-fizik ve jimnastik hareketlerini sergileyen öğrencilerimiz ailelerin beğenilerini kazandı.

Bizler de Nevşehir Doğa Koleji ailesi olarak tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz.