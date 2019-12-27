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Doğa Koleji Anaokulu Müdür Yardımcısı Kadıoğlu'ndan Seminer

Nevşehir 27.12.2019, 13:39
Doğa Koleji Anaokulu Müdür Yardımcısı Kadıoğlu'ndan Seminer
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Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafindan "Alan Tanitim Çalışmaları " kapsaminda duzenlenen söyleşi programina konuşmacı olarak davet edilen Doğa Koleji  Anaokulu Müdür Yardımcısı  Ezgi KADIOĞLU ögrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocuk Gelişimi Bölümü ögrencilerine hitap eden Ezgi KADIOĞLU, kendi eğitim ve iş hayatından, ögrencilere örnek teşkil edebilecek ve mesleki olarak onlari ileri taşıyabilecek bilgiler sundu. Öğrencilerin de yönelttiği sorularla birlikte KADIOĞLU, ögrencilere Çocuk Gelişimi ve Anaokulu Ögretmenliğiyle ilgili ufuk çizdi. Söyleşi  keyifli ve verimli bir şekilde sona erdi.

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