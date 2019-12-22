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Doğa Ailesi Turnuvada !

Okulumuzda çalışan personel ve öğretmenlerimizle bilek güreşi, masa tenisi, okçuluk ,atletizim dallarında turnuvalar düzenlendi.

Nevşehir 22.12.2019, 13:54
Doğa Ailesi Turnuvada !
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Doğa ailesi yapilan turnuvalarda kıyasıya yarıştı , O kadarda zevkli geçen turnuvalarımızda başarı elde eden arkadaşlarımız düzenlenen Ödül Töreninde sertifika ve madalyalarını aldılar.

Turnuvalarda çekilen fotoğraf ve videolar doğrultusunda hazırlanan slayt gösterisi öğretmen ve ögrencilerin neşeli dakikalar geçirmesini sagladı. 

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