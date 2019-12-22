Son Dakika
Doğa Ailesi Turnuvada !
Okulumuzda çalışan personel ve öğretmenlerimizle bilek güreşi, masa tenisi, okçuluk ,atletizim dallarında turnuvalar düzenlendi.
Nevşehir 22.12.2019, 13:54
Doğa ailesi yapilan turnuvalarda kıyasıya yarıştı , O kadarda zevkli geçen turnuvalarımızda başarı elde eden arkadaşlarımız düzenlenen Ödül Töreninde sertifika ve madalyalarını aldılar.
Turnuvalarda çekilen fotoğraf ve videolar doğrultusunda hazırlanan slayt gösterisi öğretmen ve ögrencilerin neşeli dakikalar geçirmesini sagladı.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
|İmsak
|06:20
|Güneş
|07:49
|Öğle
|12:45
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:31
|Yatsı
|18:54