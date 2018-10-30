Doç. Dr. Özgür Özdemir’den Basın Kuruluşlarına ziyaretler

Son günlerde adı Nevşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçen ve Ak Parti saflarında aday adayı olmaya hazırlanan Doç. Dr. Özgür Özdemir, Nevşehir merkezde bulunan basın kuruluşlarının temsilcilerini kurumlarında ziyaret ederek sohbet etti. Nevşehirli bürokrat Özdemir, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti NGC Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Lale haber koordinatörü Zafer Ertosun, FİB Haber genel koordinatörü Fikret Çapacı ve İbrahim Uysal’ı kurumlarında ziyaret ederek Nevşehir gelişimine katkı sağlama anlamında sohbet ettiler. Doç. Dr. Özgür Özdemir, basın kuruluşlarının Başkanları ve temsilcilerine ASKİ düzeyinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken amacının Nevşehir’in marka değerini artırmak olduğunu ve yapılacak her türlü çalışmada ortak hareket etmek istediğini beyan etti ve STK’lar ile basın kuruluşlarını ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi. Basın kuruluşlarının temsilcileri de ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nevşehirli bürokrat Doç. Dr. Özgür Özdemir’in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Nevşehir adına yapılacak her çalışmada birlikte hareket edilebileceğini söyleyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Haber: Mehmet Karaca