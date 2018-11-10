Doç. Dr. Özgür Özdemir’den 10 Kasım mesajı

Doç. Dr. Özgür Özdemir, Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Kurtuluş Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin Kurucusu, mazlum milletlerin umudu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet, özlem, şükran ve minnetle anıyoruz. “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ diyerek yurduna ve dünyaya ölümsüz eserler bırakan Atatürk’ün nasıl bir büyük devlet adamı, nasıl bir büyük deha olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir’ diyerek bu ülkenin yurttaşlarının kula kul değil, özgür bireyler olmasının yolunu açan; egemenliği millete veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bu millet çok şey borçludur. Atatürk sayesinde bu milletin çocukları ülkenin gerçek sahipleri olmuş, her makama yükselmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” diye konuştu.