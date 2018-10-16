Doç. Dr. Özgür Özdemir STK’ları ziyaret etti

Ulusal ve uluslararası makale ve bildirileriyle nitelikli bir farkındalık oluşturan Doç. Dr. Özgür Özdemir fırsat buldukça Nevşehir’e gelerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geliyor.

Hem Nevşehir’in hem de ülkemizin marka değerinin artırımı konusunda neler yapılabileceğinin istişarelerini yapan Dr. Özdemir, şehrin dinamikleriyle buluşarak fikirlerini paylaşıyor. Nevşehirli olmaktan gurur duyduğunu belirten ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Özdemir, İstanbul, Kayseri ve Malatya’dan sonra Ankara’da ortaya koyduğu etkin alt yapı ve belediyecilik çalışmalarının Nevşehir’de de sağlanabileceğini söyledi.

Son birkaç haftalık periyotta Nevşehir’de faaliyet gösteren STK’ları ziyaret eden Dr. Özdemir, yaptığı görüşmelerde güzel intibalar aldığını vurguladı. Doç. Dr. Özgür Özdemir, Enderun Vakfı Başkanı Mustafa Aydoğdu, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ahmet Avlanmaz, Gör-Bir Dernek Başkanı Erol Mutlu ve Başkan yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran, Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık, Birlik Vakfı Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir Semerkand Buhara İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Feralan, Beşir Derneği Başkanı Taner Düzgün ve Dersiad Başkanı Ercan Civelek’le görüşmeler yaparak fikir alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Özgür Özdemir, yapılan sohbetlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek ziyaretlerine devam edeceğini belirtti ve Nevşehir’in gelişimine katkısı olacak her kişi ve kurumla istişare yapmaya devam edeceklerini söyledi.





