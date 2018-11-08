Doç. Dr. Özgür Özdemir İstişarelerini Sürdürüyor

12 Kasım 2018 tarihinde sona erecek olan Ak Parti Nevşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı ile ilgili istifasını önümüzde ki günlerde vermesi beklenen ve halktan büyük teveccüh ören Doç. Dr. Özgür Özdemir sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem 25 yıllık belediyecilik tecrübesini hem de Nevşehir’in kalkınması için gerekli olan projeleri anlatıyor.

Liyakat ve tecrübe konusunda oldukça deneyimli olan ve memleketi Nevşehir’e hizmet etmek olan Doç. Dr. Özgür Özdemir, şehrin dinamikleriyle buluşarak fikir ve düşüncelerini paylaşıyor. Nevşehirli ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Özdemir, İstanbul, Kayseri ve Malatya’dan sonra Ankara’da ortaya koyduğu etkin alt yapı ve belediyecilik çalışmalarının Nevşehir’de de sağlanabileceğini ısrarla Nevşehir’e anlatıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Nevşehir’de faaliyet gösteren çeşitli STK’ları ve esnafları ziyaret eden Dr. Özdemir, yaptığı görüşmelerde halktan güzel destekler alıyor. Doç. Dr. Özgür Özdemir bu hafta itibariyle TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, KADEM İl Temsilcisi İlkay Akün, Gör-Bir Dernek Başkanı Erol Mutlu ve Başkan yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran, NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, Ensar Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Uluer Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uluer, Bims sanayinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, ticaretle uğraşan esnaflarla ve vatandaşlarla görüşmeler yaparak fikir alışverişinde bulundu. Dr. Özdemir, Nevşehir’in gelişimine katkısı olacak ve marka değerini artıracak, her kişi ve kurumla istişare yapmaya devam edeceklerini belirterek sürecin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



