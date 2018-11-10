Doç. Dr. Özgür Özdemir, gazeteciler ile bir araya geldi

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Özdemir, Nevşehir’de görev yapan gazeteciler ile bir araya gelerek bugüne kadar ki yapmış olduğu çalışmaları paylaştı. Adı son günlerde sık sık AK Parti Nevşehir Belediye Başkan aday adaylığı için geçen ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Özdemir, Nevşehir’de görev yapmakta olan gazeteciler ile bir araya geldi. Özdemir burada gazetecilerin merak ettiği soruları da yanıtlarken Kayseri ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinde yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdür Yardımcılığında yapılan çalışmaları gazeteciler ile paylaştı.