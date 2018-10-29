Doç. Dr. Özdemir’in Cumhuriyet Bayramı mesajı

Doç. Dr. Özdemir açıklamasında “Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet’in kurulması tarihin yazdığı ender bir başarıdır. Şanlı bayrağımızın göklerde dalgalanmaya başlaması Türk Milleti’nin her ne koşul altında olursa olsun bağımsızlığından ödün vermeyeceğini belgelemiş, böylece Cumhuriyetimiz, aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, özgürce düşünebilen, kararlarını bağımsız ve sorumluluk bilinci içinde verebilen yetkin bireyler yetiştirmiştir. Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesi olmuştur. Unutulmamalıdır ki her bir vatandaşımız, eşit haklara sahip, ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan bu ülkenin evlatlarıdır. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltmeli, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmalıyız. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.