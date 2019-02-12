Diyetisyen Dr. Zeynep Köksaldı Nevşehir Doğa Kolejinde Seminer Verdi

Diyetisyen Dr. Zeynep Köksaldı öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli bilgilendirmeleri yaparak vücut gelişimleri sürecinde nasıl beslenmeleri gerektiğini ve spor yapmanın hayatımızdaki önemini onlara anlattı.

Seminerin ardından Diyetisyen Dr. Zeynep Köksaldı, öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplandırırken beslenme ve spor üzerine eğlenceli diyaloglar yaşandı.

5 ve 6. sınıflara 10.30’da, 7 ve 8. sınıflara ise 11.15’te olmak üzere 2 farklı seminer veren Diyetisyen Dr. Zeynep Köksaldı’ya seminerler sonrası Nevşehir Doğa Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Taner Ekinci teşekkür ederek çiçek taktim etti.

Doğa = Başarı