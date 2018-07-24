Diyanet vakfından vekalet yoluyla kurban bağışı çağrısı

Açıklamada; “Güzel olan, iyi olan bir faaliyetin, çalışmanın herkes tarafından duyulması için günümüzde kitle iletişim araçları, medya ve sosyal medyanın önemi artık bir gerçek. Sizler de bu haberi çevrenizle paylaşarak iyilik, kardeşlik ve güzelliğin yayılmasına omuz verebilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı her yıl Kurban bayramında dünyanın yüzlerce farklı noktasında yaşayan Müslümanlara kardeşliği, iyiliği ve güzelliği taşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Vekaletle Kurban organizasyonunda yine bu Kurban Bayramında yurt içi ve yurt dışında sizlerin vereceği hisselerle binlerce mazlumların sofrasına aş koyacak. İkinci Kurban Kesme Fırsatı Yurt içi 625, yurt dışı 850 TL olan bir hisse bedeli imkanı olanlar için ikinci bir kurban kesme fırsatı sunuyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından belirlenen bedeler, yurtiçinde kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesenler için ayrıca ikinci bir kurban kesme imkanını sunuyor. Normal kurban hissesinin yurt içinde dörtte biri, yurt dışı için üçte birine denk gelen bedeller ikinci bir kurban kesmek isteyenler için hayır kapısına dönüşüyor” denildi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)