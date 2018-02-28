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Diyanet-Sen il başkanlığında din görevlilerine seminer düzenlendi

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Diyanetsen İl başkanlığında din görevlilerine seminer düzenlendi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:59
Diyanet-Sen il başkanlığında din görevlilerine seminer düzenlendi
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Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığında Antalya’da düzenlenen etkin din görevlisi seminerine katılan Merkez Taşlıbel cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir, söz konusu seminere katılanlara Antalya’daki seminerin içeriğiyle ilgili bilgiler verdi.

Memur-Sen İl Başkanlığı binasında düzenlenen seminerde ayrıca din görevlilerinin sorularına da cevap verildi.

81 ilden 515 din görevlisinin katıldığı Antalya’daki seminer “Din görevlisi nasıl olmalı” başlığı altında düzenlenmişti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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