Diyanet-Sen il başkanlığında din görevlilerine seminer düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığında Antalya’da düzenlenen etkin din görevlisi seminerine katılan Merkez Taşlıbel cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir, söz konusu seminere katılanlara Antalya’daki seminerin içeriğiyle ilgili bilgiler verdi.
Memur-Sen İl Başkanlığı binasında düzenlenen seminerde ayrıca din görevlilerinin sorularına da cevap verildi.
81 ilden 515 din görevlisinin katıldığı Antalya’daki seminer “Din görevlisi nasıl olmalı” başlığı altında düzenlenmişti.
Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)