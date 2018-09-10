Diyanet-Sen başkanlar kurulu toplantısında Nevşehir’i temsil ettiler

NEVŞEHİR(MHA) Toplantıda Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Tıraşçı ile de görüşme fırsatı elde eden Diyanet-Sen Nevşehir Şube Başkanı Ahmet Aydemir, toplantının son derece verimli geçtiğine dikkat çekti.

Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ve yönetim kurulu üyeleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Diyanet-Sen şube başkanları, Genel Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanı İlknur Karabulut katıldı.

Toplantıda önümüzdeki dönem yol haritası belirlenirken Genel Başkan Mehmet Bayraktutar ülke ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktutar toplantıda yaptığı konuşmada Diyanet-Sen’in adanmışlık ruhu ile 20 yıldır mücadele ettiğine dikkat çekerek “Diyanet çalışanları için yaptığımız ve yapacağımız fedakârlıklarda hiçbir zaman sınır tanımadık, hiç de nokta koymadık. Eğilmedik, bükülmedik, gecikmedik. Düşmedik, üşenmedik, dinlenmedik. Şiddetli operasyon ve oyunlara karşı devasa bir duruş sergiledik. İftiralara karşı davanın iffetini koruduk. Oyunları bozduk, oyuncuları bozguna uğrattık” dedi.