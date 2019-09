Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Prof. Dr. Erbaş, Belediye Başkanı Arı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek Nevşehir için hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “İl Buluşmaları” kapsamında Nevşehir’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Nevşehir Valiliği ziyaretinin ardından beraberinde Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte Nevşehir Belediyesine geldi.

Burada Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Prof. Dr. Erbaş, başkanlık makamında Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş’ı Nevşehir’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Külliyesi hakkında bilgi verdi. Yapımına 2015 yılı Temmuz ayında başlanılan ve 15 bin metre kare inşaat alanına sahip olan Nevşehir Külliyesi’nin şu anda yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade eden Arı, 6 bin 260 metre kare kapalı ve açık ibadet alanı mevcut olan ve 10 bin 264 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükteki külliye inşaatının tamamlanabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteğini beklediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, Nevşehir’in kendileri çok özellikli illerden bir tanesi olduğunu belirterek her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve ülkemizin dışa açılan pencerelerinden biri olduğunu vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 24. İl buluşmasını Nevşehir’de gerçekleştirdiğini kaydeden Erbaş, “Burada iki gün boyunca pek çok buluşma gerçekleştireceğiz. Amacımız şehirlerimizde çeşitli kurumların tecrübelerini birbirleri ile paylaşmasını sağlamak. Özellikle sivil toplum kuruluşları ile yapmış olduğumuz toplantılarda bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları var ve her biri bulundukları şehirler için büyük birer değer. Onların bulundukları şehirler için daha nitelikli nasıl hizmetler yapabilirler onun gayreti içerisindeyiz. Tüm din görevlilerimizle de burada buluşacağız ve din görevlilerimizden de bulundukları mahalle, şehir ve il için, o şehrin insanları için daha nitelikli daha doğru dini bilgiyi insanlarımıza, çocuklarımıza ulaştırırlar bunun mücadelesini yapıyoruz. Cenabı hak yardımcımız olsun. Her birimiz bize verilen görevlerin emanet olduğu bilinciyle hareket edersek rabbimiz yapmış olduğumuz işlerimizde bize başarıyı nasip edecektir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a ziyaretin anısına Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından çini bir tabak hediye edildi.