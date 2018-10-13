Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı Nevşehir’de

2018 Yılı TİM Büyükelçileri Buluşması programı ile Erasmusdays Kapadokya Ulusal Ajans etkinliğine katılmak üzere Nevşehir Kapadokya’ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Crowne Plaza Kapadokya Otel’de Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı (TİM) İsmail Gülle tarafından karşılandı.

Vali Aktaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı’ya kendilerini Nevşehir Kapadokya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Daha sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, TİM Büyükelçilerinin onuruna verilen Hoşgeldiniz Kokteyline katıldı.

Burada TİM Büyükelçileri ile bir süne sohbet eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, doğa harikası Nevşehir Kapadokya’da böyle bir program vesilesiyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.