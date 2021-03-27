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Dirikoç'tan Demir'e ziyaret
Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç beraberinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acer ile Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'i makamında ziyaret etti.
Nevşehir 27.03.2021, 16:22
Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği iş birliği ve eğitime yaptığı katkılarından dolayı öncelikle Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a sonra da Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ve ekibine teşekkür etti.