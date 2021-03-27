Dirikoç'tan Demir'e ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Ziyarette Nevşehir Belediyesinin hizmetleri, Milli Eğitim ile Belediye arasındaki iş birliği konuşuldu. Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç; Nevşehir'de eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak için Belediye olarak tüm desteği vereceklerini, öğrencilere yönelik gençlik ve spor hizmetleri ile velilere yönelik aile hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği iş birliği ve eğitime yaptığı katkılarından dolayı öncelikle Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'a sonra da Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ve ekibine teşekkür etti.