’Dinimizi keşfederek, öğreniyoruz’ materyal sergisi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi Bölümü öğrencileri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında, “Dinimizi Keşfederek Öğreniyoruz” adlı materyal tasarım sergisi açtı.

İlahiyat Fakültesi 1.katta düzenlenen serginin açılışına İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sefa Bardakçı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kılıçarslan ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ders Hocası Dr. Öğr. Emine Zehra Turan, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin kendi tasarladıkları birbirinden ilginç din temalı materyallerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Ayrıca farklı okullardan öğrenciler ise materyal sergisini izlemeye geldiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2018, 11:59