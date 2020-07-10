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Dinç ve Duru, Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
NEVŞEHİR İL GENEL MECLİS BAŞKANI GÜRBÜZ DİNÇ VE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ KAMİL DURU, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN’İ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 10.07.2020, 17:41
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dinç ve Genel Sekreter Duru’ya teşekkür eden ve üniversite-şehir işbirliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Aktekin ise, şehrin ve bölgenin sahip olduğu değerlerle birlikte gelişip kalkınmasında kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.