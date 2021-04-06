Dinç'den AK Parti heyetlerine teşekkür

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Dinç, "AK Parti İl Başkanımız Ali Kemikkıran, Milletvekillerimiz Mustafa açıkgöz, Yücel menekşe, Belediye Başkanımız Mehmet Savran, ilçe başkanımız Ferit Yiğitaslan ve kadın kolları başkanımız Ayşe Bilgiç ile Belediye Bşk Yrd Ersin Erol'un, Derinkuyu Belediye Başkanımız Bülent Aksoy, Derinkuyu İGM Meclis üyelerimiz, Kadın Kolları ve Gençlik kolları başkanlarımızın ayrıca AK Parti Acıgöl ilçe başkanımız Ramazan Gül ve Belediye Başkanımız Ercan Ertaş'ın ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.