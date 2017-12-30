Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Dijital dönüşüm projesi toplantısına NTB personeli de katıldı

Nevşehir Ticaret Borsası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Öncülüğünde Düzenlenen 365 Oda ve Borsayı Kapsayan projede tüm oda ve borsaların Teknolojik alt yapılarını günümüz teknolojisine uygun hale gelebilmesi amacı ile Dijital Dönüşüm Projesini başlattı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:53
Dijital dönüşüm projesi toplantısına NTB personeli de katıldı
banner230

Bu proje kapsamında farklı zamanlarda düzenlenen eğitimlerle oda ve borsa personelleri bilgilendirildi. 

TOBB Yazılım müdürlüğü personeli, TOBB Muhasebe Müdürü Yüksel Öztürk, Yazılım Müdürü Mert Dayanır ve program yapımcısı Cybersoft firma yetkilileri tarafından yapılan sunumda sicil ve muhasebe işlemlerinin yeni sistem üzerinden daha hızlı ve daha güvenli şekilde yürütülmesini sağlayacak üye modülü, online üyelik hizmetleri, aidat tahsilatı, bütçe ve muhasebe programları hakkında bilgiler verildi.

Tüm Türkiye’den Oda ve Borsa çalışanlarının katılımlarıyla 23-24 Aralık’ta düzenlenen eğitimlere Nevşehir Ticaret Borsası personelleri Uslu Tombalak, Mehmet Aydın, Göktürk Varol ve Muzaffer Barış Dirikoç katıldı.

TOBB tarafından altyapı hazırlıklarının tamamlanmasıyla 01Ocak 2018 tarihi itibariyle yeni sistemin kullanıma açılması planlanıyor.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim