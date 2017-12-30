Dijital dönüşüm projesi toplantısına NTB personeli de katıldı

Bu proje kapsamında farklı zamanlarda düzenlenen eğitimlerle oda ve borsa personelleri bilgilendirildi.

TOBB Yazılım müdürlüğü personeli, TOBB Muhasebe Müdürü Yüksel Öztürk, Yazılım Müdürü Mert Dayanır ve program yapımcısı Cybersoft firma yetkilileri tarafından yapılan sunumda sicil ve muhasebe işlemlerinin yeni sistem üzerinden daha hızlı ve daha güvenli şekilde yürütülmesini sağlayacak üye modülü, online üyelik hizmetleri, aidat tahsilatı, bütçe ve muhasebe programları hakkında bilgiler verildi.

Tüm Türkiye’den Oda ve Borsa çalışanlarının katılımlarıyla 23-24 Aralık’ta düzenlenen eğitimlere Nevşehir Ticaret Borsası personelleri Uslu Tombalak, Mehmet Aydın, Göktürk Varol ve Muzaffer Barış Dirikoç katıldı.

TOBB tarafından altyapı hazırlıklarının tamamlanmasıyla 01Ocak 2018 tarihi itibariyle yeni sistemin kullanıma açılması planlanıyor.