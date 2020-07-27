Devletin malı bu kadar ucuz mu?

NEVŞEHİR(MHA) Önce Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğünün talip olduğu ve binanın onarımının yeni bir bina yapılmasından daha cazip olmaması nedeniyle vazgeçtiği eski sağlık il müdürlüğü binalarına daha sonra Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığı talip olmuştu. Binaların kamu kurum ve kuruluşuna ait bir bina olması nedeniyle Kızılay’a tahsisi konusunda sorunlar yaşanabileceği belirtilmiş ve bu konuda da ciddi bir gelişme yaşanmamıştı. En sonunda Nevşehir ilim yayma cemiyeti söz konusu binalara talip olmuştu. Nevşehir İl Merkezinin en işlek alanında yer alan il sağlık müdürlüğü eski binası ve arkasındaki eski defterdarlık binasının akıbeti görünen o ki bu yıl da belirsizliğini sürdürecek.