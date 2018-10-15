Devletin kömürünü alıp satanları ihbar edin

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de Valiliklere bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kış öncesinde fakir, dar gelirli ailelere bu yıl da kömür yardımlarını sürdürüyor. Ancak ihtiyacı olmadığı halde başvuruda bulunan ve kömür alan bazı kişilerin ne yazık ki devletin kömürünü para karşılığında sattığı iddialara her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme taşınıyor.

Nevşehir’de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla bu yıl 5 bin aileye 2’şer ton olmak üzere 10 bin ton kömür yardımında bulunulacak. Kömür dağıtımları başladı.

İhtiyacı bulunmadığı halde başvuruda bulunup kömür alan, para karşılığında satan kişilerin ihbar edilmesi çağrısında bulunan yetkililer, bu yerli ya da yabancı bu kişilerin görmezlikten gelinmemesi tavsiyesinde bulunuyor.