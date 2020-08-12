Devlet Hastanesi Çevresi ve Şifa Meydanı’nda Çevre Düzenleme ve Peyzaj Çalışmaları Başladı

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek sağlam bir altyapıya kavuşturulan Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlk kez yağmur suyu hattı çekilen ve sonrasında sıcak asfalt serimi ile birlikte konforlu bir ulaşım sağlanan bölgede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında refüj ve kavşakları yeniden düzenlenecek olan bölgede yeşil alanlara çok sayıda süs bitkisi ve çiçek dikimi yapılacak.

Yeşil alanlar için otomatik sulama sistemi döşemesi de gerçekleştirecek olan belediye ekipleri ayrıca otopark alanları için de bir düzenleme yapacak.



