'Deveye sormuşlar, niçin boynun eğri diye'

Ülkede çiftçinin, esnafın, memurun, asgari ücretlinin, emeklinin, çalışanının bir çok sıkıntıyla boğuştuğunu söyleyen Saadet Partisi Nevşehir milletvekili adayı Mustafa Aydemir, “Ülkemiz her ne kadar erken dense de baskın bir seçimle karşı karşıya. Sayın genel başkanımız bir yıl önceden ülkenin baskın bir seçime götürüleceği konusunda bizleri uyarıyor ve seçime hazırlanmamız gerektiğini söylüyordu zaten. Biz Saadet Partisi olarak seçime hazırız. Niye ülke şu an baskın bir seçime gidiyor. Şu anki hükümet bitmişliğinin, acziyetinin, yok oluşunun sıkıntılarını yaşıyor. Çünkü milletimiz A dan Z ye her konuda sıkıntılı. Çiftçiyi dinlerseniz ürettiği para etmiyor. Mazot pahalı, ilaç pahalı, gübre pahalı. Memuru dinliyoruz bunlar hükümete geldiklerinden bu yana % 2’lik zamlarla hep oyalandılar. Emekli, asgari ücretli perişan. Küçük esnaf bitti. Şehirler AVM’lere teslim olmuş. Yabancı sermaye karşısında küçük esnaf bitirilmiş durumda. Deveye sormuşlar; niye boynun eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Mesela ben öğretmen kökenliyim. Cumhurbaşkanı da itiraf ediyor. Beceremediğimiz konulardan biri milli eğitim diyor. 16 senedir iktidardalar. Kitapların içeriği milli ve manevi değil. Tamamen emperyalist düşüncelerle dolu. Biz Milli Görüşçüler olarak ülkenin bu sorunları karşısında suskun kalamazdık” dedi.