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Deve silüetli peri bacasına çitli koruma ilgi çekiyor
Kapadokya bölgesinde binlerce peribacasının bir arada bulunduğu ve bu nedenle Perili Vadi olarak da bilinen Devrent Vadisi'ndeki 'Deve' silüetli peribacasının çevresine koruyucu çit yerleştirildi.
Nevşehir 01.07.2021, 11:02
Bunun üzerine dev peribacası kütlesinin zemininin sağlamlığının korunması için, çevresi tahta çit ile çevrilerek koruma bandı oluşturuldu. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi gören deve silüetli peribacası yapılan koruma tedbiriyle de ayrı bir ilgi odağı.