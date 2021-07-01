Deve silüetli peri bacasına çitli koruma ilgi çekiyor

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp İlçesi'ne bağlı Ortahisar Beldesi'nde bulunan Devrent Vadisi'nde yerli ve yabancı turist gruplarının ilgiyle izledikleri doğal oluşumlu deve görünümlü peribacasının zemininde aşınmaların meydana geldiği uzmanlarca belirlendi.

Bunun üzerine dev peribacası kütlesinin zemininin sağlamlığının korunması için, çevresi tahta çit ile çevrilerek koruma bandı oluşturuldu. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi gören deve silüetli peribacası yapılan koruma tedbiriyle de ayrı bir ilgi odağı.