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Deva Partisi İl Başkanı Atabay’dan Belediye Başkanı Savran’a Hayırlı Olsun Ziyareti
DEVA Partisi Nevşehir İl Başkanı Alper Atabay ve beraberindeki parti yöneticileri Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Nevşehir 05.04.2021, 23:21
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, DEVA Partisi İl Başkanı Alper Atabay, Merkez İlçe Başkanı Muammer Çimen ve parti yöneticilerini başkanlık makamında konuk etti.
Ziyarette DEVA Partisi İl Başkanı Atabay, Başkan Savran’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
Başkan Savran daha sonra DEVA Partisi yöneticilerine Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projeleri hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.
Savran, “Şehrimizi ulaşım, çevre, eğitim, altyapı, üstyapı, spor ve sosyal alanlarda yeni projelerle buluşturmak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Destek gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.