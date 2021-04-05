Deva Partisi İl Başkanı Atabay’dan Belediye Başkanı Savran’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, DEVA Partisi İl Başkanı Alper Atabay, Merkez İlçe Başkanı Muammer Çimen ve parti yöneticilerini başkanlık makamında konuk etti.

Ziyarette DEVA Partisi İl Başkanı Atabay, Başkan Savran’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savran ise Atabay ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Başkan Savran daha sonra DEVA Partisi yöneticilerine Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projeleri hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Savran, “Şehrimizi ulaşım, çevre, eğitim, altyapı, üstyapı, spor ve sosyal alanlarda yeni projelerle buluşturmak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Destek gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm şehri kucaklayan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.