'Dev Yatırımlarımız, 2018 Yılında da Hız Kesmeden Devam Edecek'

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver,2004-2017 yılları arasında gerçekleştirilen yatırım hamleleri ile alt ve üst yapı ağını üst düzeylere çıkartarak Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olan Nevşehir’in bu hızlı yükselişinin 2018 yılında da devam edeceğini belirtti.

Yayımladığı mesajda son yılarda hızla büyüyen ve gelişen görünümü ile Nevşehir’in Türkiye’nin marka şehirlerinden biri olarak dikkatleri üzerinde topladığına işaret eden Ünver, Nevşehir’in kararlı, istikrarlı ve modern şehircilik değerlerine uygun planlı projeler ışığında bir dünya şehrine yaraşır konuma ulaşacağına inandığını belirtti.

Mesajında 13 yıllık dönemde sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel değerleri ile Türkiye’nin dünya açılan en önemli kapılarından biri olan Nevşehir’de, Nevşehir Belediyesi’nin ciddi alt ve üst yapı hareketliliğinin yaşandığına vurgu yapan Ünver, her yapılan çalışmada insanı merkeze alan anlayış içinde bugüne kadar yapılamayan hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

Nevşehir'in potansiyel dinamiklerine uygun şekilde hızlı, kararlı ve planlı yatırımlar ile birlikte gerek bugünün ve gerekse yarının her alanda büyüyen ve gelişen kent dokusunu ortaya çıkardıklarına kaydeden Ünver, mesajında daha sonra şunları kaydetti:

" 2004 yılından bugüne kadar vatandaşlarımızın her türlü imkandan yararlanır hale geldiği bir Nevşehir'de yaşayabilmeleri bizim en öncelikli çalışma esasını oluşturdu. Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde, insanımızı hizmetin merkezinde değerlendiren bir yapı içinde bir çok yatırımı, ülkemize de yeni bir hizmet vizyonu kazandıran AK Parti hükümetlerinin destekleri, milletvekillerimizin ve parti teşkilatlarımızın işbirliği içerisinde bir çok yatırım gerçekleştirdik. Hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin, bu şehirde yaşayan her bir bireyin belediye hizmetlerinden hızlı, etkin ve eşit düzeyde yararlanmalarına çaba harcadık. Bugün için artık bir çok dünya insanının büyük bir gıpta ile baktığı, bir büyük turizm cennetinin ana merkezinde bulunuyor olmamız, bu şehirde hayatını sürdüren her insanın daha iyi şartlarda yaşamalarını gerekli hale getiriyor. Bunun şuuru içerisinde, değerli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanda gerek bugünümüzü ve gerekse de gelecekte yararlanılan bir eser kazandırabilme anlayışı ile mesai tanımaz şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 13 yılı aşan hizmet süremiz içerisinde, yaşadığımız bu şehrin tüm değerlerini sadece ülkemize değil, tüm dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz.. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki görev süremiz içerisinde, saygıdeğer Nevşehirli vatandaşlarımızın beklentilerine uygun bir hizmet anlayışını ortaya koyacağız. Değerli halkımızın bize verdiği yetkiyi ,insan odaklı hizmetlere dönüştürdük. Sadece ulaşımda değil şehrimizin sağlık, spor, eğitim, kültür ve sanat alanında da ileri düzeylere ulaşması yönünde çabalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecektir Bu düşünceler ışığında 2018yılının öncelikli olarak tüm milletimize ve saygıdeğer vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi diliyor, saygıdeğer vatandaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.”