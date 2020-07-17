Dev Takas Gerçekleşti
Yeni Belediye Hizmet Binasının Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Binası olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Belediyesi arasındaki takas işlemleri sonuçlandı. Gerçekleşen dev takas ile birlikte söz konusu bina karşılığında Eski SSK Hastanesi, İl Halk Kütüphanesi ve Müze Müdürlüğü binalarının ve arsalarının mülkiyeti ve Paşakonağı’nın kullanım tahsisi Nevşehir Belediyesi’ne geçti.
Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yeni belediye binası olarak yaptırılan 4 katlı binanın Kapadokya Alan Başkanlığı binası olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesi için Nevşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki takas işlemi tamamlandı.
Gerçekleştirilen takas ile birlikte söz konusu binada Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi faaliyet gösterecek.
Bu takas karşılığında ise daha önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan ve 350 Evler Mahallesi’nde bulunan eski SSK Hastanesi binası ve arsası, yine 350 Evler Mahallesi’ndeki İl Halk Kütüphanesi, Kültür Sarayı ve Müze Müdürlüğü binaları ve arsasının mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne geçti. Ayrıca Paşakonağı’nın da kullanım tahsisi Nevşehir Belediyesi’ne yapıldı.
Arı: “Bizim tek derdimiz bu şehre hizmet etmek. Bunun için şehre değer katacak projeleri birer birer hayata geçirirken kimsenin ne dediğine bakmıyor gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin daha da büyüyüp gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, bundan sonraki çalışmalarla da bunu sürdürüp Nevşehir’i daha iyi yerlere getireceğiz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir.” dedi.