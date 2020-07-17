Dev Takas Gerçekleşti

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yeni belediye binası olarak yaptırılan 4 katlı binanın Kapadokya Alan Başkanlığı binası olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesi için Nevşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki takas işlemi tamamlandı.

Gerçekleştirilen takas ile birlikte söz konusu binada Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi faaliyet gösterecek.

Bu takas karşılığında ise daha önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan ve 350 Evler Mahallesi’nde bulunan eski SSK Hastanesi binası ve arsası, yine 350 Evler Mahallesi’ndeki İl Halk Kütüphanesi, Kültür Sarayı ve Müze Müdürlüğü binaları ve arsasının mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne geçti. Ayrıca Paşakonağı’nın da kullanım tahsisi Nevşehir Belediyesi’ne yapıldı.

Yapılan bu takasın Nevşehir için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Nevşehir Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Arı: “Bizim tek derdimiz bu şehre hizmet etmek. Bunun için şehre değer katacak projeleri birer birer hayata geçirirken kimsenin ne dediğine bakmıyor gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin daha da büyüyüp gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, bundan sonraki çalışmalarla da bunu sürdürüp Nevşehir’i daha iyi yerlere getireceğiz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir.” dedi.