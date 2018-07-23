Nevşehir Ticaret Borsası ile NTSO işbirliğinde ilimizde faaliyet gösteren esnaf ve tüccarlar için yeni Dükkan ve Depolar yapılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Nevşehir Ticaret Borsası ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle buluşarak Göre kasabasına yapılacak olan gıda imalatı ve karma depolama Kompleksi için üçüncü istişare toplantısı düzenledi.

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans salonunda düzenlenen İstişare toplantısına, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın yanı sıra Oda ve Borsanın Meclis üyeleri ile çok sayıda firma sahipleri katılım sağladılar.

Dev Projenin Detayları ve Maliyetleri Görüşüldü

Gıda İmalat Sanayi ve Karma Depolama Kompleksi için talepte bulunan 434 firmanın katılımlarında düzenlenen İstişare toplantısında, programa alınan proje alanının metrekare maliyetleri görüşüldü. Projenin Birleşik yada ayrı nizamda yapılması konusunda bilgiler verildi.

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göre Kasabası Çayırlık Mahallesi’nde Gıda İmalat Sanayi ve Karma Depolama Alanı yapılması ile ilgili olarak düzenlenen istişare toplantısında üyeleri bilgilendiren NTSO Başkanı Arif Parmaksız sürecin nasıl işleyeceğini merak eden yatırımcılara şu açıklamalarda bulundu; “Odamız ve borsamız öncülüğünde yapılması planlanan depolama alanları, zahire pazarı, gıda imalat alanlarında taleplerin alınmasının ardından TOKİ ile görüşmeler yapılmıştır. TOKİ ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında bu proje için anahtar teslimi çıkan maliyet 1000 metre karesi 1 milyon 400 bin TL civarındadır. Biz, TOKİ ile görüşmemizin ardından başka alternatifler üzerinde de durarak bir maliyet araştırması yaptık... Eğer bu projeye Kooperatif usulü devam edecek olursak bu kez 1000 metre karesi için 650 -750 bin TL. arasında bir maaliyet karşımıza çıkıyor. Yani, arada yarı yarıya bir fark var. Öncelikli olarak sizlerden, bu fiyatlar üzerinden bir değerlendirmelerde bulunarak bir karara varmanızı rica ediyorum. Bunun için de acele etmeyin iyi düşünün. 2 hafta sonraki toplantıda yeniden durum değerlendirilmesi yapılmak üzere tekrardan bir araya geleceğiz. Burada herkes müsterih olsun, birlikte en güzel kararı alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

434 firmanın katıldığı ve talep edilen 785 bin metre kare alanda yapılması düşünülen "Gıda İmalat Sanayi Ve Karma Depolama Alanı" için düzenlenen istişare ve bilgilendirme toplantısının oldukça verimli geçtiğinin ifade eden Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ta, "Bu dev proje için oda ve borsamız birlikte hareket ediyoruz. Üyelerimize en iyi şartlarda ve en güzel şekilde bir proje sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün 10 kişide kalsak biz bu projeyi devam ettireceğiz. İlk olarak bu kompleksin TOKİ ile mi yoksa Kooperatif usulü mü yapılacağının kararını verip, 2 hafta sonraki toplantıda yeniden durum değerlendirmesi yapmak üzere bir araya geleceğiz. Bu toplantıda Ankara'dan gelen proje ekibi teknik bir çalışma yaparak katılımcılara detaylı bir sunum yapacak." dedi.Göre kasabasına yapılacak olan Gıda İmalat Sanayi ve Karma Depolama Alanı İstişare toplantısı Oda ve Borsa üyelerinin dinlenmesi ve karşılıklı görüş-alışverişinde bulunulmasının ardından iki hafta sonra tekrar yeni bir toplantı daha yapmak için sona erdi.