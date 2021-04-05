Dev Projede Belediye Ekiplerinin Ağaç Hassasiyeti

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 80. Yıl Bulvarından başlayıp 2000 Evler Mahallesi’ne kadar uzanan yolda gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme, yağmur suyu hattı oluşturma ve sıcak asfalt projesinde yaya kaldırımları, aydınlatma sistemi ve peyzajda tamamen yenilenecek.

İlk etabı 80. Yıl Bulvarı ve Göktürk Caddesi’nde gerçekleştirilen proje kapsamında daha önce belirli bir düzen ve plan içerisinde dikilmeyen ağaçlar yeni planlama ile birlikte kaldırımlarda ve yolda kaldıkları ve araç trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği için yerlerinden sökülüyor.

Uyku döneminde olan ağaçlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince budanarak kökleri zarar görmeyecek şekilde sökülüp farklı noktalara sevk ediliyor.

Burada yeniden toprakla buluşturulan ağaçların yerine Güzelyurt, 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallesi’ne belirli bir düzen ve peyzaj planı çerçevesinde çok daha fazla sayıda ve çeşitli türde ağaç dikilecek.