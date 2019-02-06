DERSİAD Başkanı Yücel ve Yönetiminden Rektör Bağlı’ya Ziyaret

Geçtiğimiz aylarda DERSİAD Nevşehir Şube Başkanlığı görevini devralan Avukat Mehmet Yücel, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Yücel ve yönetimine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Bağlı, Başkan Yücel’e yeni görevlerinin hayırlı olması ve başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Bağlı ayrıca şehrin ve ülkenin gelişimine katma değer katacak her türlü ortak çalışma ve projelere üniversite olarak öncülük etmeye ve destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Yücel ve yönetimi ise, Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği (DERSİAD) Nevşehir Şubesi olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Bağlı’ya bilgi vererek üniversite işbirliğinde her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Yücel ve yönetimi ile bir süre görüşen Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına Başkan Yücel’e plaket takdiminde bulundu.