Derinkuyu’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Erdoğan, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için bu toplantıyı organize ettik. Kaymakamlığımız bünyesinde 24 saat ulaşabileceğiniz Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Her türlü sorunda ve bilgi ihtiyacı hâsıl olduğunda ulaşabilirsiniz. İlçemiz demokratik olgunluğu özümsemiş, barışın ve hoşgörünün hâkim olduğu bir yerdir. Bu bağlamda seçmen iradesinin sorunsuz bir şekilde sandığa yansıyacağına inanıyorum” dedi.

Toplantıda Siyasi Parti İlçe Başkanlarına, seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim sürecinde yetkili birimler, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.