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Derinkuyu’da polis ekipleri şok uygulama yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her türlü terör olaylarına ve asayişe müessir olaylara önceden müdahale edebilmek amacıyla Derinkuyu ilçesinde şok uygulama yaptı.Derinkuyu ilçesinde 6 ekip 54 polisin katılımıyla düzenlenen...

09 Mart 2018 Cuma 13:45
Derinkuyu’da polis ekipleri şok uygulama yaptı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her türlü terör olaylarına ve asayişe müessir olaylara önceden müdahale edebilmek amacıyla Derinkuyu ilçesinde şok uygulama yaptı.

Derinkuyu ilçesinde 6 ekip 54 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada 483 şahsın GBT kontrolünün yanı sıra 21 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Kontrol edilen 159 araçtan ise çeşitli kusurları tespit edilen bir araca ise 4 bin 36 lira para cezası kesildiği öğrenildi.
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