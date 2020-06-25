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Derinkuyu’da aranan şahıs yakalanarak tutuklandı
Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir 25.06.2020, 11:36
Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda alkol veya uyuşturucu maddesin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.