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Derinkuyu’da “Anadokya Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi” kuruldu
NEVŞEHİR’İN DERİNKUYU İLÇESİNDE VALİ İNCİ SEZER BECEL’İN TALİMATLARI SONRASINDA KADIN ÜRETİM İŞLETME KOOPERATİFİ KURULDU.
Nevşehir 11.09.2020, 09:58
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde Vali İnci Sezer Becel’in talimatları sonrasında kadın üretim işletme kooperatifi kuruldu.
Derinkuyu Kaymakamı Kumcu açıklamasında, “Nevşehir Valimiz Sayın İnci Sezer Becel’in talimatları doğrultusunda, ilçemiz kadınlarına büyük istihdam ve destek sağlayacak olan “Anadokya Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifimiz” kurulmuştur. İlçemize hayırlı olsun” dedi.