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Derinkuyu’da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir 05.12.2019, 14:50
Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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