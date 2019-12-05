Derinkuyu’da 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.