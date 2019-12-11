Derinkuyu’da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, silahla tehdit ve yaralama olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 34 yaşındaki Ö.E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.