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Derinkuyu’da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir 11.12.2019, 11:08
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, silahla tehdit ve yaralama olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 34 yaşındaki Ö.E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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