Derinkuyu'ya yeni emniyet amirliği binası

NEVŞEHİR(MHA) Belediye Başkanı Bülent Aksoy yaptığı açıklamada; "Gelişen ve güzelleşen ilçemiz için hizmet etmeye devam ediyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kısa zamanda yeni binasına kavuşuyor. Gelişen ilçemiz için bizden desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, İl Başkanım Sayın Ali Kemikkıran’a, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz ve Sayın Yücel Menekşe’ye şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.