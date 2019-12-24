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Derinkuyu Kaymakamı Kumcu’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret
Nevşehir’in Derinkuyu İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı Ziyaret Eti.
Nevşehir 24.12.2019, 17:09
Nevşehir’in Derinkuyu İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret eti.
Ziyarette Rektör Bağlı ve Kaymakam Kumcu bir süre görüştü.
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