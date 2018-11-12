Derinkuyu Kaymakamı kariyer günlerinin konuğu oldu

NEVŞEHİR(MHA) Kaymakam konuşmasında; Kariyer planlaması yapmak isteyenlerin düzenli bir yol haritası çizmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Günümüzde kariyer planlamasında eğitimin önemli olduğuna değindi ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin farklı sektörlerde iş hayatına başlayacağını ifade etti.

Bilgi, tecrübe ve yeteneğe göre iş hayatında başarılı olunabileceğine işaret eden Kaymakam Yeşilyurt, “Kariyer sürecinin başlangıç adımı kişinin kendisini tanıması ile başlıyor. Kişi kendini tanıyınca geleceğe dönük planını ortaya koymaktadır. Yunus Emre'nin dediği gibi 'İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir.' sözü bunu en basit yönde açıklar. Siz çok başarılı, çok yetenekli olabilirsiniz ancak yaptığınız işte mutsuz olabilirsiniz. Bunun için yaptığınız işten mutlu olmalısınız. Kariyer planlamasını yaparken birçok konuyu ele almanız lazım. Sizden ailenizin beklentisi var. Mevcut yeteneklerinizin farkına varıp, kendinizi tanıyıp geleceğe dönük kararlar vermelisiniz. Önünüzde çok ciddi bir süre var. Ancak bu süreci verimli değerlendirmelisiniz. Gençlerimizi olumsuz yönde bağımlılık yapan yeni bir durum olan teknoloji bağımlılığı ortaya çıktı. Gençlerimizi bu konuda bilgilendirmeli, gerekli eğitimleri vermeliyiz. Teknoloji her alanda kullanılmalı ancak bunu bilinçli yapmalıyız." diye konuştu.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak. Kaymakama teşekkür edip plaket takdim etti.