Derinkuyu Kaymakamı Acıgöl’e atandı

NEVŞEHİR(MHA) Bir süredir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan’ın vekalet ettiği Acıgöl kaymakamlığına atanan Derinkuyu ilçe Kaymakamı yayınladığı mesajla Derinkululara veda etti.

Erdoğan mesajında; “28 Mayıs 2018 tarihinde başladığım ve yaklaşık 5 aydır büyük bir onurla yürüttüğüm Derinkuyu Kaymakamlığı görevimi, Acıgöl Kaymakamlığı’na atanmam nedeniyle tamamlamış bulunmaktayım. Derinkuyu gibi tarihi güzellikleriyle belki de dünyanın en güzel yerlerinden birinde görev yapmak ve sıcakkanlı Derinkuyu halkına hizmet etmek benim için büyük onurdu. Gerçekten göreve başladığım ilk günden itibaren Derinkuyulu hemşehrilerime sıcak, içten ve samimi duygularını hep en derinden hissettim. Acı tatlı günlerimizde hep yanımızda oldular. O nedenle buradan bir ömür boyu asla unutamayacağım çok güzel dostluklarla ve anılarla ayrılıyorum. Derinkuyu Kaymakamı olarak görev yaptığım süre boyunca kanunların bana verdiği yetki ve görevler çerçevesinde Derinkuyu' ya elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. Görev yaptığım süre içerisinde hak ve adalet ölçüleri içerisinde olmaya ve toplumun tüm kesimlerine eşit davranarak herkesi kucaklamaya azami derecede özen gösterdim. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturundan hareketle, temelinde hukukun üstünlüğünü, vatan, devlet ve insan sevgisi olan bir anlayışı hakim kılmak için çaba sarf ettim. Devletin şefkatli ve güler yüzünü vatandaşa yansıtmaya çalıştım. Bu duygularla sizlere veda ederken çalışmalarımda sürekli desteklerini gördüğüm Derinkuyulu hemşehrilerime, Sivil toplum örgütlerine, muhtarlarımıza, mesai gözetmeden halkımıza en verimli hizmetleri sunabilmek için birlikte çaba sarf ettiğimiz kamu kurumlarının amir ve çalışanlarına, mesai arkadaşlarıma, adli ve askeri erkana şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Derinkuyu'da görev yapmanın mutluluğunu, sevincini ve gururunu her zaman şerefle taşıyacağım. Derinkuyu'yu hiçbir zaman unutmayacağım. Allahaısmarladık” dedi.