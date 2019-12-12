Derinkuyu İlçemizde Geleneksel Okçuluk Kulübünün Açılışını Yapıldı

Derinkuyu Mehmet Ekmekci Anadolu Lisesi bünyesinde Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü olan (GÖKTÜRK AKADEMİ)’in açılışı, Vali Aktaş ve protokol tarafından açılış kurdelesinin kesilmesi ile gerçekleştirildi.

Tüm öğrencilere Geleneksel Türk Okçuluğunu öğretmek, atalarımızdan gelen bu kültürü benimsetmek aynı zamanda öğrencilere Tarihini ve Milli değerlerini öğretmeyi amaçlayan okçuluk kulübünün açılışından sonra slayt izlendi. Akabinde de Vali Aktaş ve protokol, Okçuluk Kulübünü gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra ise salonunda Okçuluk Kulübü öğrencileri tarafından ok atışı yapıldı.



Vali Aktaş, Geleneksel Okçuluk Kulübü’nün açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, burada güzel sporcuların yetişmesini temenni etti ve kulübün hayırlı olması temennisinde bulundu.



Vali Aktaş’ın katıldığı Okçuluk Kulübü’nün açılışına; Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ünlüer, Derinkuyu İlçe Müftüsü Selami Kurt, Derinkuyu Mehmet Ekmekci Anadolu Lisesi Müdürü Nail Demirtaş, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.