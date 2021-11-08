Derinkuyu'da muhtarlar istişare toplantısı düzenlendi

NEVŞEHİR(MHA) Göç idaresi İl Müdürlüğü tarafından yabancılar hakkında bilgilendirme sunumu yapılarak Büyüksün Türkiye, Aslında videoları izletildi.

Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz, ülkemizin transit ülke konumundan hedef ülke konumuna geldiğini, göçü başarılı şekilde yönettiğimizi belirterek ilçe genelinde tarım işlerinin fazla olması nedeniyle yabancıların yoğun yaşadığını uyum faaliyetlerinin özellikle Derinkuyu ilçesinde yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

İl Müdürü Akif Doksar, toplumun huzurunu ve güvenliğini bozan yabancılar hakkında adli işlemler sonrası sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirterek yabancıların ev sahibi topluma uyum sağlamalarının önemini belirtti.

Toplantının son oturumu olan istişare bölümünde, mahallelerdeki sosyal uyum düzeyi, karşılaşılan sorunlar ve muhtarlarımızın önerileri konuşuldu.

Mahalle ziyaretleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ziyaret edilerek İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Nevşehir’de Yaşayan Yabancılar Fotoğraf Dergisi ve Yabancılar İçin Kent Rehberi takdim edildi.