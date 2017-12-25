Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Derinkuyu belediyesi yeni hizmet binası yapıyor!

Derinkuyu ilçesinde Baş Mahallesi Til Yolu mevkiinde Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılan taşınmazın, Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılmasından vazgeçilmesi sonucunda, İl özel İdaresinin İl Genel Meclisi Kararıyla Belediyeye hizmet binası olarak kullanılmak üzere tapuya şerh verilmek şartıyla devri yapıldı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:39
Derinkuyu belediyesi yeni hizmet binası yapıyor!
banner230

Derinkuyu ilçesinde Baş Mahallesi Til Yolu mevkiinde Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılan taşınmazın, Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılmasından vazgeçilmesi sonucunda, İl özel İdaresinin İl Genel Meclisi Kararıyla Belediyeye hizmet binası olarak kullanılmak üzere tapuya şerh verilmek şartıyla devri yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Balcı, “Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en kısa süre içerisinde bina tadilat yapılarak, bir kat daha ilave etmeyi planlıyoruz. Halkımıza yakışır bir Belediye Hizmet Binası yapacağız” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim