Derinkuyu belediyesi yeni hizmet binası yapıyor!

Derinkuyu ilçesinde Baş Mahallesi Til Yolu mevkiinde Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılan taşınmazın, Toplum Sağlığı Merkezi olarak kullanılmasından vazgeçilmesi sonucunda, İl özel İdaresinin İl Genel Meclisi Kararıyla Belediyeye hizmet binası olarak kullanılmak üzere tapuya şerh verilmek şartıyla devri yapıldı.



Belediye Başkanı Ahmet Balcı, “Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah en kısa süre içerisinde bina tadilat yapılarak, bir kat daha ilave etmeyi planlıyoruz. Halkımıza yakışır bir Belediye Hizmet Binası yapacağız” dedi.