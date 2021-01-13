Denktaş'ı 9. ölüm yıldönümünde andılar

NEVŞEHİR(MHA) MHP İl Başkanı İlhan Kaya, "Aramızdan ayrılışının 9. Yılında yavru vatan K.K.T.C’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ise mesajında; " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eğitim-İş Sendikası Nevşehir Şube Başkanı İbrahim Demir ise mesajında; "Kıbrıs Türkünün kendi kaderini kendi tayin etme hakkını dünyaya böyle ilan etmişti. Ömrünü Kıbrıs Türkünün bağımsızlığına adamış, mücadeleci, özgürlükçü, onurlu mücadelesinden taviz vermeyen ve her daim dik duran, doğru bildiği yolda tek başına yürüyen büyük insan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.