Denetimlik şartını yerine getirmeyen şahıs tutuklandı

Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında denetimlik serbestlik şartını yerine getirmeyen 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişinin üniversite öğrencilerini silahla tehdit ettiği ihbarı üzerine C.K. saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan GBT kontrolünde C.K.’nın çok sayıda suç kaydı olduğun ve cezaevinde suçunu çektiği sırada denetim serbestlik şartıyla serbest bırakıldığı ancak şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.K. ‘Tehdit, 6126 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.