Deneme Sınavında Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Düzenlenen Törenle Verildi

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlenen deneme sınavı sonuçlandı.

52 okulda 8 bin 639 öğrencinin katıldığı deneme sınavında, 7. sınıflar arasında Özel Kardelen Ortaokulu öğrencisi Çağan Göç birinci, aynı okuldan İnci Berra Batmaz ikinci ve Özel Altınyıldız Koleji’nden İpek Barış üçüncü, 8. sınıflarda Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Deniz Adıgüzel birinci, Özel Altınyıldız Ortaokulu’ndan Doğan Akbaş ikinci ve Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İHL öğrencisi Aslıhan Altıparmak ve Özel Altınyıldız Ortaokulu öğrencisi Melih Biçkes üçüncü, 11. sınıflarda Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Furkan Eren birinci, Özel Kardelen Fen Lisesi öğrencisi Melike Elif Zengin ikinci ve Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Eray Akdemir üçüncü ve son olarak 12. sınıflarda ise Özel Kardelen Fen Lisesi öğrencisi Emre Cankat birinci, Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencisi Göktürk Gök ikinci ve Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İHL öğrencisi Esra Özdoğan üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler için Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nın açılışı öncesinde ödül töreni düzenlendi.

Törende öğrencilere ödülleri Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Sınavda birinci olan öğrencilere tablet, 2. olan öğrencilere okuma tableti ve 3. olan öğrencilere ise MP4 Çalar, kalem seti ve ajanda hediye edildi.

Dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerini arttırarak sürdüreceklerini kaydetti.