Deneme Sınav Sonuçlarına Göre Altınyıldız Kolejinde Ödül Töreni Düzenlendi

Üniversite Sınavlarının Şampiyonu Altınyıldız Liselerinde Öğrencilere Okul İçi Yapılan Deneme Sınav Sonuçlarına Göre Ödül Töreni Düzenlendi

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri Müdürlüğü yaptığı açıklamada;

“Öğrenci ve okul başarısını her şeyin üstünde tutan,öğrenci çalışmalarını destekleyerek onların çok iyi yerlere gelmesini sağlamaya çalışan Altınyıldız Koleji olarak, sizleri ödüllendirmeye devam ediyoruz.

Özel Altınyıldız Fen Lisesi-Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9-10-11-12.sınıf öğrencileri için her sınıf düzeyinde okul içi yapılan deneme sınavlarında ilk 3’e giren 176 öğrenciye çeşitli ödüller ile başarı belgeleri verildi.

Lise Müdürü Özkan Kılınç yaptığı açıklamada: “Ödül töreni düzenlememizdeki amacın öğrencilerimizin olumlu davranışları için isteklendirilmesi ve güdülenmesi ile birlikte öğrenilecek konulara ilgi duymalarını sağlamak ve moral mativasyonlarının arttırılmasını amaçlamaktadır. Okulumuzun kuruluşunun 20.yılında, önceki yıllarda olduğu gibi 2017-2018 öğretim yılını da en başarılı şekilde tamamlamak ve gelecekte edindiği meslekle mutlu olan bireyler yetiştirmek istiyoruz.

“Altınyıldız Kolejinde Başarı bir Gelenektir” cümlesini yıllardır yaptığımız çalışmalarla gerçekleştirerek en başarılı, en güvenilir ve en güvenli okul imajını seven sevmeyen herkese kanıtladık. Bu sıfatları planlamayla, çalışmayla, özveriyle ve en önemlisi başarılı idareci ve öğretmen kadrosuyla gerçekleştirdik. Sizlerde bu güzel çatı altında başarılı olacaksınız.

Her yıl Üniversite sınavlarında il dereceleri alan Altınyıldız Koleji Lise öğrencileri, hiçbir başarının tesadüf eseri olmadığını ancak çalışma sürekliliği olan ve iyi bir eğitim almış öğrencilerin bu sınav sisteminde başarılı olacağını iyi bilirler. Biz öğrencilerimizi 9.sınıftan itibaren hem hayata, hem yüksek öğretime hazırlıyoruz. Sistem ne olursa olsun anında uyum sağlayıp okul olarak hiçbir fedakarlıktan kaçmadan öğrencilerimize bilgi vermiştir.Değişen sınav sistemini rehber öğretmenlerimiz tüm sınıflara anlatmıştır.

Okul denemelerimizide değişen sınav sistemine uyumlu olarak yapmaya başladık.Öğrencilerimizle,velilerimizle ve alanında çok başarılı uzman öğretim kadromuzla önümüzdeki yıllarda da Nevşehir’in en başarılı okulu olmaya devam edeceğiz.

Anlatılan dersin önemini bilerek çalışan, konuları özümseyerek geleceğin bilincine varan sınavlarda en iyi sonuçları elde etmek için gayret sarf eden değerli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.”denmiştir.